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Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist her yerde aranıyor - Son Dakika
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Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist her yerde aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus turist Nadezhda Yarygina, ekipler tarafından her yerde aranıyor. Antalya'ya tatile gelmeye karar veren Nadezhda Yarygina (40), 31 Aralık günü şehre gelerek Kemer'in Kiriş köyündeki bir otele yerleşti. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadından 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi.

Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist her yerde aranıyor
10.01.2024 - 19:29,  Güncelleme: 19:32
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Doğa yürüyüşünde kaybolan rus turist her yerde aranıyor

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus turist Nadezhda Yarygina, ekipler tarafından her yerde aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Antalya'ya tatile gelmeye karar veren Nadezhda Yarygina (40), 31 Aralık günü şehre gelerek Kemer'in Kiriş köyündeki bir otele yerleşti. 8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadından 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist her yerde aranıyor - Son Dakika


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