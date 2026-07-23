Doğanşehir\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dağlık alanda çıkan anız yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güzelköy Mahallesi'nde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.