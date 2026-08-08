Doğanşehir\'de Kaza, 1 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erkenek Mahallesi'nde seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.