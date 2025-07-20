Doğanşehir\'de otomobil, traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

Doğanşehir'de otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, römork devrildi.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Altıntop Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör römorku devrilirken, kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA