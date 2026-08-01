Doğanşehir\'de Traktörlü Kavga: Bir Korucu Yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan taşlı ve traktörlü kavgada bir köy korucusu ağır yaralandı. Kavgada bir şahıs, kullandığı traktörü tartıştığı kişilerin üzerine sürdü.

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında olaya karışanlardan biri kullandığı traktörü tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. İki kişi traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan arbede sırasında traktörden düştüğü öğrenilen köy korucusu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.