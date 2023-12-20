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Doğubayazıt'ta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta çıkan yangın söndürüldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Belediyeye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Doğubayazıt\'ta çıkan yangın söndürüldü
20.12.2023 - 09:38,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, belediyeye ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Ahmedi Hani mahallesinde müstakil evde nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark edip itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Evde bulunan yatalak hastanın ekipler tarafından güvenli bir şekilde ambulansa teslim edilmesi üzerine yangının çevrede bulunan evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Doğubayazıt'ta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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