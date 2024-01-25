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Ağrı'da İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran uyruklu yolcuları taşıyan bir otobüs, buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada 11 kişi yaralandı. Otobüs, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ağrı\'da İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 yaralı
25.01.2024 - 09:47,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs buzlanma nedeniyle devrildi. Kaza sonucunda yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saat 07.00 sıralarında Doğubayazıt istikameti çimento fabrikası önünde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs devrildi. Otobüste bulunan İran uyruklu 11 yolcu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Doğubeyazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste yaralanan 11 İran uyruklu yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 yaralı - Son Dakika
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