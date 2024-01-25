Ağrı\'da İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 11 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs buzlanma nedeniyle devrildi. Kaza sonucunda yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saat 07.00 sıralarında Doğubayazıt istikameti çimento fabrikası önünde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs devrildi. Otobüste bulunan İran uyruklu 11 yolcu yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine Doğubeyazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste yaralanan 11 İran uyruklu yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.