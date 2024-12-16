Doğubayazıt\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda 28 kilogram esrar ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Doğubayazıt ilçesinde 2 ayrı operasyonda yapılan aramada; 28 kilogram 706 gram esrar ve 990 gram metamfetamin ele geçirildi" denildi. - AĞRI