Doktoru Darp Eden Şüpheli: 'Önce O Darp Etti'

3.Sayfa

Doktoru döven şüpheliden pişkin savunma," Suç ondaydı, önce o darp etti"

Şüpheli ifadesinde, "Üzerime çay dökünce, çaycının altını alıp kafasına vurdum"

Doktoru darp şüpheli adliyeye sevk edildi

Şüphelinin ifadesinde eşine rapor almak için geldiğini doktorun daha öncede kendisine sorun çıkardığını, bu nedenle tartışma çıktığını önce doktorun üzerine çay döktüğünü sonra da kendisinin doktora çaydanlığın altı ile vurduğunu söylediği öğrenildi

ADANA - Adana'da karısına sağlık raporu almaya gittiği doktoru elektrikli çaydanlık ile döven şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, "Doktor üzerime çay döktü. Bende çaycının altını alıp kafasına vurdum" dedi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki aile sağlı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Seracettin D., eşini rapor almak için aile sağlığı merkezindeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi. Seracettin D., rapor işlemleri sırasında Doktor Gürler ile tartışmaya başladı. Ardından Seracettin D., doktoru elektrikli çaydanlık da kullanarak öldüresiyle darp edip olay yerinden kaçtı.

Başından aldığı darbelerle yaralanan Doktor Gürler, aile sağlığı merkezindeki diğer doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesinde tedavisi süren Doktor Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Olaydan kısa süre sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheli Seracettin D.'yi Şüphelinin ifadesinde, "Eşine sağlık raporu için gitmiştim. Eşime form doldurttu. Sonra o rapor farklı dedi. 2 ay önce de yine geldik bize rapor vermedi. Sen bize sıkıntı çıkarıyorsun dedim. Doktor üzerime çay döktü. Bende çaycının altını alıp kafasına vurdum" dediği öğrenildi.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolü çıkışında basın mensupları şüpheli Seracettin D.'ye neden doktoru darp ettiniz sorusunu yöneltti. Seracattin D., "Suç ondaydı. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı, önce o darp etti. O şiddette başvurdu" diyerek pişkin savunma yaptı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevke edildi.