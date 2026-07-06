Doktorun Borsa Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika
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Doktorun Borsa Dolandırıcılığı İddiası

06.07.2026 11:38
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Antalya'da doktor Fatih A. sağlık çalışanlarından milyonlarca lira toplayarak dolandırıcılık yaptı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A. hakkında, "ABD borsasında yüksek kazanç" vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira ve döviz topladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Fatih A.'nın yurt dışına çıktığı ileri sürüldü

Antalya'da sağlık camiasını sarsan iddiaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A., iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ve aplikasyon aracılığıyla Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattı. Fatih A.'nın bu yöntemle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi'nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladığı öne sürüldü.

50'yi aşkın mağdur olduğu iddia ediliyor

İddiaya göre, sisteme para yatıranlar arasında ünlü cerrahların da bulunduğu, bazı sağlık çalışanlarının ise yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle kredi çektiği ve evini ipotek ettirdiği belirtildi. Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Taşınmazların tapularını da üzerine aldığı iddiası

Fatih A.'nın yalnızca para ve döviz toplamakla kalmadığı, bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını da satış işlemlerinin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle kendi adına tescil ettirdiği iddia edildi. Olay kapsamında mağdur sayısının 50'yi aştığı ileri sürülürken, iddiaların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Antalya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doktorun Borsa Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika

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