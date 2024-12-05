Dolandırıcı 4 Yıl Sonra Yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalandı.
Dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan G.Y. (34) isimli şahıs, yaklaşık 4 yıldır kolluk kuvvetlerinden kaçıyordu. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik başlatılan çalışma neticesinde G.Y., polisin radarına takıldı. Aziziye Mahallesi'nde yakalanan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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