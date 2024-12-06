Dolandırıcı Firari Tokat'ta Yakalandı

Firari şahıs Tokat'ta yakalandı
TOKAT - Tokat'ta, dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari, operasyonla yakalandı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. isimli firariyi yakaladı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan S.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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