Dolandırıcı Hükümlü Karabük\'te Yakalandı

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Karabük'te hakkında 'Dolandırıcılık ve silahla tehdit' suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü JASAT dedektifleri yakaladı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, "Dolandırıcılık ve Silahla Tehdit" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için çalışma yaptı. Dedektifler, firari hükümlüyü çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakaladı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti. - KARABÜK