Dolandırıcı İsa S.'yi Pişman Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcı İsa S.'yi Pişman Etti

Dolandırıcı İsa S.\'yi Pişman Etti
22.05.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da dolandırıcı, borsa vaadi ile 1 milyon lira istemeye çalıştı, fakat İsa S. dalga geçti.

Adana'da bir kişi, borsa ve kriptodan para kazanma vaadi ile bir milyon lira dolandırmak için 5 dakika telefonda konuştu. Telefonda konuştuğu Adanalı uzun süre işlettiği şahıstan para isteyince dolandırıcı telefonu kapattı.

Adanalı İsa S.'yi telefonla yatırım vaat ederek dolandırmak için arayan şahsı pişman etti. 1 milyon lirayı 2 haftada 3 ev parası yapmayı vaat eden dolandırıcı uzun süre dolandırılmak istenen İsa S.'yi ikna etmeye çalıştı. Arayanın dolandırıcı olduğunu anlayan ve kendi parası olmadığını ama kayınvalidesinden 15 gün içinde 1 milyon lira alacağını söyleyen İsa S., şahısla bir süre dalga geçti. Borsadaki bir çok kağıt ile kısa sürede milyonlar kazanacağını anlatan dolandırıcı, göndereceği linkte tıklayarak para havale etmesini istediği İsa S.'den de parayı yatırırsa kurban harçlığının hemen çıkacağını ileri sürdü.

"Bu hisseler patlarsa ben namussuz şerefsizim abi"

İsa S.'nin dolandırıcıyla işletmek için 'ben şimdi parayı borsaya kendi hesabımdan mı oynayacağım' dedi. Dolandırıcı ise " Yok abi. Öyle bir şey yok. Tövbe estağfurullah. Allah gecinden sakınsın. Bizim şirketin İBAN hesabı var. Sen buraya üyesin herhalde. O hesaba gireceksin. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi şirket hesabına gir şimdi. Ben sana whatsaptan linkleri yollayacağım. Sen kapatma abi ben linkleri hemen atıyorum. Linkle kayıt oluştur. Elimde felaket iki hisse var ben sana hemen alacağım onları" diyerek gönderdiği linki açtırıp doldurtmaya çalıştı.

İsa S. elinde para olmadığını belirterek sürdürdüğü konuşmasında, buna para yatırırsak patlarsak demesi üzerine telefondaki dolandırıcı "Bu hisseler patlarsa ben namussuz şerefsizim abi. Kafama sıkarım abi " diyerek ikna etmeyi sürdü.

"Kaynananın elinden öperim, 1 milyonunu 2 ev yapacağım"

İsa S. kaynanasından 1 milyon alacağını ve 15 gün içinde paranın eline geleceğini söylemesi üzerine dolandırıcı " Bir haftada 3 katını alacaksın İsa abi. Sen dedin ya kaynanamdan para alacağım diye 15 gün içinde. Kaynananın da ellerinden öperim. 1 milyonunu 2 tane ev yapacağım. Yapmazsam şerefsiz namussuzum. Sen o 1 milyonu al sana ev yapacağız. Sen bugün parayı hemen yatır senin hafta sonuna kadar küçük baş hayvanın parasını çıkaracağım. Bugün girelim abi. Abi senin canın sağ olsun. Hesaba hemen gir linki tıkla gir" diye konuştu.

İsa S. Linke tıklamadan hesaptaymış gibi yaparak konuşmayı sürdürdü. İsa S. "Üyeyim zaten. Hesaptayım şimdi. Böyle para kazanacaksam senin canını yerim. Sen şimdi bana 2 -3 günlük para gönder. Kurbanlığın parasını çıkaralım. Ben sana benim IBAN'ı atayım. Sen bana para aktar" demesi üzerine dolandırıcı durumu anlayarak telefonu kapattı.

Dolandırıcı ile İsa S.'nın telefon konuşması ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Dolandırıcı, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Kurban, Finans, Hukuk, Borsa, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcı İsa S.'yi Pişman Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya’da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı
Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Zorlu Center AVM satılıyor mu Holdingden yeni açıklama var Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Zaniolo Galatasaray’a geri dönüyor Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor
Feyza Civelek’e nazar değdi Feyza Civelek'e nazar değdi
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum
Bir babanın yıkılıp kaldığı an İnsan bu acıya nasıl dayanır Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?
İkna çabaları sonuç vermedi 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
14:53
Ege Kökenli’den acı haber
Ege Kökenli'den acı haber
14:49
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
14:39
Pendik’te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Pendik'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
14:37
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
14:37
Gazze’de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes’a katıldı
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
14:36
Emma Stone’un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
14:32
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu Zincir markette çekilen görüntüye bakın
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 10:46:09. #7.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcı İsa S.'yi Pişman Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.