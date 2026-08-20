Dolandırıcı Jandarma Tarafından Yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılıktan aranan H.B. 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan H.B. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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