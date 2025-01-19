Dolandırıcı kuyumcudan altın çaldı

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Kırıkkale'de takma sakal ve gözlükle kılık değiştirerek kuyumcuları hedef alan dolandırıcı, çaldığı altınların yerine sahtelerini bırakarak kayıplara karıştı. Şüpheli, polisin titiz takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, takma sakal ve gözlükle kılık değiştiren O.D. isimli şahıs, Zafer Caddesi'nde kuyumcular A.K. ve E.Z.'nin dükkanlarında altınları çalıp yerine sahte ürünler koyarak kayıplara karıştı. O.D.'nin çaldığı altınları sakalını çıkarıp farklı bir görüntüyle başka kuyumculara sattığı tespit edildi. A.K. 120 bin lira, E.Z. ise 150 bin lira değerindeki altınlarının sahte ürünlerle değiştirildiğini fark ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli O.D.'nin saklandığı yeri tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan O.D.'nin 6 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 13 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE