Dolandırıcı Muradiye'de Yakalandı

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Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Firari suçlular için çember daralmaya devam ediyor. Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Aranan Şahıslara Yönelik" yapılan çalışmalar neticesinde; "Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. isimli şahıs polis ekiplerimizce yakalanarak Patnos L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğiz. Emeği geçen kahraman polis teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - VAN