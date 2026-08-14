Dolandırıcı Ormandan Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcı Ormandan Yakalandı

Dolandırıcı Ormandan Yakalandı
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Kendini kamu görevlisi tanıtan U.K., Bursa'da ormanda yakalandı ve 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 13 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan U.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda yakalandı.

Hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K., yakalama emriyle aranıyordu.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, firari şüphelinin Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.

Ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonla U.K.'yi yakaladı. Vatandaşları kandırmak için sahte bankacı olarak hareket ettiği belirtilen şüphelinin, polisten kaçarken rotayı bu kez bankadan değil, ormandan yana çevirdiği görüldü.

Bankadan ormana, ormandan cezaevine

Polis ekiplerinden kurtulmak için ormanlık alana saklanan U.K.'nin kaçış planı uzun sürmedi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcı, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Kamu, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı Ormandan Yakalandı - Son Dakika

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