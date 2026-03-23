Dolandırıcı Ramazan Davulcusu!
Dolandırıcı Ramazan Davulcusu!

Dolandırıcı Ramazan Davulcusu!
23.03.2026 14:38
Adapazarı'nda, kendini Ramazan davulcusu olarak tanıtan kişi, kargo poşetini çalmaya çalıştı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisini "Ramazan davulcusu" olarak tanıtarak apartmandan para toplayan şahıs, daha sonra bir dairenin kapısı önüne bırakılan kargo poşetini çalmaya çalıştı. Dairede güvenlik kamerası olduğunu fark eden şahıs, poşeti geri bırakarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesi Orta Mahalle'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Ramazan davulcusu olduğunu söyleyerek apartman sakinlerinden para topladı. Bir süre sonra aynı şahıs, apartman içerisinde bir dairenin kapısı önüne bırakılan kargo poşetini fark etti. Şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra kapı önündeki kargo poşetini aldı. Dairedeki güvenlik kamerasını fark eden şahıs, paketi yerine bırakarak apartmandan ayrıldı. Yaşanan anlar ise dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın kapıları çalması, kendisini Ramazan davulcusu olarak tanıtması ve para talep etmesi, kapının önünde kargo poşetini görüp alması ve güvenlik kamerasını fark ettikten sonra paketi kapıya bırakarak uzaklaşması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcı Ramazan Davulcusu! - Son Dakika

SON DAKİKA: Dolandırıcı Ramazan Davulcusu! - Son Dakika
