Dolandırıcıdan 1.87 Milyon TL'yi Kurtardı

19.04.2026 09:36
Hatay'da emekli öğretmen, sahte başkomiserin dolandırıcılığına polis müdahalesiyle engellendi.

Hatay'da kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcının kimlik bilgilerinin suçta kullanıldığını söylemesine inanan emekli öğretmen, kendisine iletilen hesap numarasına gönderdiği 1 milyon 870 bin TL parasından olmaktan polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtuldu. Emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan ve daha önce İzmir'de yaşayan bir kadını 5 buçuk milyon TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Antakya ilçesinde yaşayan 43 yıllık emekli öğretmeni arayan dolandırıcı kendini başkomiser olarak tanıttı. Kendisini arayan sahte başkomiserle diyaloğu sürdüren ve kimlik bilgilerinin suçta kullanıldığına inanan emekli öğretmen, Whatsap üzerinden gelen kendisine ait bilgilerin yer alığı farklı kişinin fotoğrafının bulunduğu kimlik görselini görünce şok yaşadı. Dolandırıcıların tuzağına düşen emekli öğretmen, kendisine iletilen hesap numarasına 1 milyon 870 bin TL para gönderdi. Dolandırıcı başkomisere para gönderen emekli öğretmen, para transferini tamamladığı esnada Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsa ulaşmayı başardı. Gerçek polislere inanmakta güçlük çeken emekli öğretmen, polis merkezine gittiğindeyse dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anladı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla hesabına bloke konulan emekli öğretmenin yıllardır biriktirdiği ve dolandırıcılara gönderdiği 1 milyon 870 bin TL'nin transferi gerçekleşmedi. Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü, ekiplerinin çalışmalarının ardından yakalanan sahte başkomiser sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca sahte başkomiserin aynı yöntemle İzmir'de yaşayan yaşlı bir kadını 5 milyon 500 bin TL dolandırdığı öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan emekli öğretmen, vatandaşlarda uyarıda bulundu.

"Dolandırıcı polisin dediği hesaba 1 milyon 870 bin TL atmıştım ama hesabım bloke olduğu için para gönderilmedi"

Kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcının tuzağından polis ekipleri sayesinde kurtulan emekli öğretmen, "Kimlik bilgilerimi ele geçirildiğini ve kendisini başkomiser olduğunu söyleyen birinden telefon geldi. Kimliğimi bana whatsapp üzerinden gönderdiğinde kimlik bilgilerimin doğru ama fotoğrafın sahte olduğunu gördük. Bunu yapanın organize suç çetesi olduğunu ve bunun için yardım edeceklerini söylediler. Gerçek kimlik bilgilerimi görünce inandım. Fakat 155'i arayıp başkomiser olduğunu teyit etmek istedim. Beni bir numaraya yönlendirip olumlu cevap verdi. Olumlu cevap verince ben de polis olduğuna inandım. Dolandırıcı polis, sürekli telefonu açık tutturmaya çalışıyordu. Başka kimseyi aramamı istemiyordu. Biz suçluları enselemek üzeriyiz diye söylüyordu. Bir şekilde ikna edip şebekenin hesabına havale yaptırıp benim hesabımda hareketlerinden yakalayacaklarını söyledi. Ben dolandırıcı polisle görüşürken arkadan Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeden polis memuru Kasım Bey, bana ulaşmaya çalışmış ama ben yabancı numara olunca açmadım. En sonunda Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden gelen telefonu açtım. Gerçek polisler, sen hiçbir şey yapmadan şubeye gel dediler. Asayiş şubeye gelip olanları anlattım. Polisler zaten hesapları takipteymişler. Bankalarla konuşup hesabı bloke ettirdiler. Dolandırıcı polisin dediği hesaba 1 milyon 870 bin TL atmıştım ama bloke olduğu için para gönderilmedi. Hiçbir şekilde resmi olmayan telefon aramalarına cevap vermesinler. Normalde polisler arayıp söylemez. İçişleri Bakanlığı da mesajlar atıp uyarıyordu ama bu dolandırıcılar başka bir yol bulmuşlar. Dolandırıcılar cankurtaran rolüne bürünmüşler. Hatay'da Asayiş Şubedeki arkadaşlara teşekkür ederim. Ben emekli öğretmenim ve 43 yıl öğretmenlik yaptım. Toplumda çok bozuk insanlar var ve bunlara inanmayalım. En ufak olaylarda resmi kurumlara başvuralım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

