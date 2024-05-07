Dolandırıcılar, Sosyal Medya Üzerinden 'Sınavsız Ehliyet' Vaadiyle Mağdur Ediyor

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Son dönemlerde çeşitli yöntemler geliştiren dolandırıcılar, ehliyet almak isteyenleri de sosyal medya üzerinden 'Sınavsız ehliyet' paylaşımlarıyla hedef alıyor. Dolandırıcılar, ağına düşürdüğü kişilerden önce para talep ediyor ardından ise 'E-devletinize düşecek, kapınıza belge gelecek' vaadiyle kayıplara karışıyor.

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Özellikle internet üzerinden çok çeşitli dolandırma taktikleri geliştiren dolandırıcılar, kolay yoldan ehliyet almak isteyen vatandaşları hedef alıyor. Dolandırıcılar, sosyal paylaşım siteleri üzerinden 'sınavsız ehliyet' veya kendi hazırladıkları sahte paylaşım videoları ile ağına düşürdüğü kişilerden para talep ediyor. Tuzağa düşen vatandaşlar ise 'E-devletinize düşecek, kapınıza ehliyet belgeniz gelecek' vaadine inanarak dolandırılıyor.

"Sınavsız ehliyet sahibi olmazsınız"

Dolandırıcıların sosyal medyada üzerinden sınavsız ehliyet vaadiyle vatandaşları mağdur ettiklerini anlatan Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkan Vekili Ramazan Ceylan, "Her sektörde olduğu gibi sürücü kursu sektöründe de dolandırıcılar artık sosyal medyada sınavsız ehliyet, hızlı ehliyet buna benzer cümlelerle vatandaşları mağdur ediyor. Yüksek bedellerle kayıt almaya, 'sizi sınavsız veya çok kolay bir şekilde geçireceğiz' diye vatandaşı kandırmaya yönelik paylaşımları biz de görüyoruz, takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu konularda dikkatli olsunlar. Çünkü sınavsız ehliyet sahibi olamazsınız. Mecburen bu yasal prosedür gereği, elektronik sınav, akabinde direksiyon eğitim ve direksiyon sınavına katılmak zorundasınız. Eğer ki size birileri kolay yoldan ehliyet almayı vaat ediyorsa bu işte bir sıkıntı vardır. Kesinlikle vatandaşlarımızın bu tür paylaşımlara veya bu tür şeylere itibar etmemesi, bir para ödemesi yapmaması gerekir" dedi.

"Ehliyet belgesi alınmış olsa dahi bunların iptal edilmesi söz konusu"

Sağlıklı bir ehliyet alma süreci geçirmek için öncelikle güvenilir bir kursa kayıt olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Vekili Ramazan Ceylan, "Bir sürücü kursuna kayıt olacaklar, teorik derslere devam edecekler. Akabinde elektronik sınava girecekler. Başarılı olduktan sonra direksiyon eğitimi ve direksiyon sınavına girdikten sonra ehliyetlerini alabilirler. Bu süreci tamamlamadan kesinlikle kolay yoldan ehliyet almayı düşünmesinler, dolandırılırlar. Bunun yanı sıra tabii joker diye tabir ettiğimiz bizim başkasının yerine sınava girme, işte vesaire fotoğraf değiştirme gibi usulsüz işlerin de olduğunu biz duyuyoruz. Bunlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız takipte. Bu yöntem ile ehliyet belgesi alınmış olsa dahi bunların iptal edilmesi söz konusu. Vatandaşlarımıza kesinlikle hem bundan dolayı ceza işlemi uygulanır hem de ehliyetler iptal edilir. Dolayısıyla bunlara itibar etmesinler" ifadelerini kullandı.

"Bilgi eksikliğinden dolayı trafik kazalarına sebep olabilirsiniz"

Eğitimsiz belge alınarak trafiğe çıkılmasının kazalara sebebiyet verebileceğinin altını çizen Ramazan Ceylan, "Herhangi bir eğitim almadan, derslere katılmadan ehliyet sahibi olsanız bile, bilgi eksikliğinden dolayı trafik kazalarına sebep olabilirsiniz. Yani bir levhanın anlamını bilmiyorsanız, örneğin sollama levhasını gördüğünüzde ne yapılması ya da yapılmaması gerektiğini bilmezseniz bir kazaya sebebiyet verirsiniz. Dolayısıyla tabii ki sürücü adaylarımızın derslere katılması gerekir. Bilgilerini taze tutması gerekir" şeklinde konuştu.

" E-Devlet'ten onaylı ehliyetiniz hazır' vaadine dikkat"

Dolandırıcıların vaatlerini sıralayan Ceylan, "Vatandaşlarımıza diyorlar ki, 'belli bir miktar para gönderin E-Devlet'ten onaylı ehliyetiniz hazır.' Kendileri oradan bir görüntü ayarlıyorlar. Aslında o görüntü de sahte bir görüntü. Yani tasarlanmış bir görüntü. Kişinin bilgilerinin olduğu ama böyle bir şeyin olmadığı görüntüler atıyorlar. Diyorlar ki 'E-Devlet'e işlendi, paranızı gönderebilirsiniz, E-Devlet onaylı' diyorlar. Başlangıçta vatandaşımız da buna inanıyor. Yani ehliyet almak isteyen bir vatandaşımıza orada bir sahte video görüntüsü gönderiyorlar. Bununla ilgili vatandaşlarımız zaman zaman bize soruyorlar. İncelediğimizde, 'kendi E-devletine gir' diye yönlendiriyoruz ama kendisinin bulamadığını söylüyor" diye konuştu. - KONYA