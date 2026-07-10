Dolandırıcılara 1.5 Milyon Lira Ziynet Eşyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılara 1.5 Milyon Lira Ziynet Eşyası

10.07.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da telefon dolandırıcıları, Azerbaycan uyruklu kişiden 1.5 milyon lira değerinde ziynet aldı.

İstanbul Eyüpsultan'da aradıkları Azerbaycan uyruklu kişiye kendilerini polis ve savcı olarak telefon dolandırıcıları yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim aldı. Şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, mağdurun dolandırıcılara altınları teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Temmuz Çarşamba günü Eyüpsultan'da meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu H.H'yi arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılar, 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elden teslim alıp kayıplara karıştı. Olay üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde şüphelinin otomobiliyle gelen H.H. ile buluştuğu ardından altın ziynet eşyalarını aldıktan sonra kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini ve yerlerini tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirildi. Ayrıca, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 142 adet "geçersiz" ibareli 100 Euro banknot, çalınan yüzük, küpe ve zincir kolye ile 19 bin 880 lira nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.O., H.T., M.M. ve O.Ç. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Son olarak şüphelilerden O.Ç.'nin dolandırıcılık suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Bir şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Polis güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, olay anının güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin otomobiliyle gelen H.H. ile buluştuğu ardından altın ziynet eşyalarını aldıktan sonra kendisini bekleyen başka bir otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Azerbaycan, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılara 1.5 Milyon Lira Ziynet Eşyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:32
KAAN için kritik eşik aşıldı ABD Kongresi’nden engel çıkmadı
KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:52:39. #7.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara 1.5 Milyon Lira Ziynet Eşyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.