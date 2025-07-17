Dolandırıcılara 66 Yıl Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dolandırıcılara 66 Yıl Hapis Cezası İstendi

Dolandırıcılara 66 Yıl Hapis Cezası İstendi
17.07.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin dolandırıcılığıyla 3,25 milyon lira vurgun yapan 4 şüpheliye toplam 66 yıl hapis cezası isteniyor.

Erzurum'da Bitcoin'le kar payı elde etme vaadiyle onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran şüpheliler hakkında 5 yılın sonunda istenen ceza belli oldu. Dört şüpheli için toplamda en az 66 yıl hapis cezası istenirken, mağdurların dolandırıcılara kaptırdığı paralar, enflasyon karşısında büyük ölçüde değer kaybetti.

Erzurum'da mağdurların iddiasına göre, Tuba P., eşi Erkan P., ortağı Seda K. ve Birgül D. aracılığı ile vatandaşlardan para topladı. Kurduğu saadet zinciri ile yatırım yaptıkları parayı değerlendirip, 6 yıl boyunca kar payı dağıtan Tuba P. son aldığı paraların geri ödemesini yapmadı. Tuba P'ye ulaşamayan 16 kişi, 2020 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmuştu. Onlarca kişiden milyonlarca lira vurgun yaptığı öne sürülen Tuba P. ise hesabının hacklendiğini iddia ederek hiçbir ödeme yapmadan sırra kadem basmıştı.

Geçen süre içinde mahkeme heyetinin değişmesi, görevsizlik verilmesi ve dosyanın istinafa taşınması gibi sebeplerle şüpheliler için yargılanacak mahkeme bulunamamıştı. Son olarak Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açılan 4 şüpheli şahıs için savcı mütalaasını verdi. Şüpheliler için istenen ceza 5 yılın sonunda nihayet belli oldu.

Şüpheli şahısların, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan alacakları en az ceza belirlendi. Her bir mağdur için en az 1,5 yıl hapis cezası istendi. Buna göre: Tuba P. hakkında, 16 kişi için toplam 24 yıl hapis cezası istendi.

Erkan P. (Tuba P.'nin eşi) hakkında, 2 kişi için toplam 3 yıl hapis cezası istendi. Seda K. (Tuba P.'nin ortağı) hakkında, 13 kişi için toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi. Birgül D. hakkında da 13 kişi için yine toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Toplamda, tüm sanıklar hakkında talep edilen en az hapis cezası 66 yıl olarak belirlendi. Mahkeme heyetinin önümüzdeki aylarda karar vermesi bekleniyor.

Paraları pul oldu

Dava dosyasına giren bilirkişi heyet raporunda ise mağdurlar ve sanıkların banka hesapları arasındaki para trafiği detaylı bir şekilde incelenmişti. Mağdurların anapara kayıplarının toplamda 3 milyon 250 bin 100 TL olduğu belirlenmişti. Şahısların kaybettiği paraların yıllar içinde enflasyon karşısında adeta eridiği ortaya çıktı. Buna göre 2020 yılında 3 milyon 250 bin 100 TL'ye 6 kilo altın alınabilirken, aynı parayla 2025 yılında yalnızca 751 gram altın alınabildiği anlaşıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Bitcoin, Mahkeme, erzurum, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılara 66 Yıl Hapis Cezası İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
Paraya para demeyecekler 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu

13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
19:14
Jose Mourinho, Jhon Duran’a sitem mi etti Fenerbahçe’den o iddialara cevap
Jose Mourinho, Jhon Duran'a sitem mi etti? Fenerbahçe'den o iddialara cevap
19:04
A Milli Takım’ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
18:59
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızını kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızını kadrosuna kattı
18:56
Galatasaray’ın Sacha Boey’i ikna etmek için planı belli
Galatasaray'ın Sacha Boey'i ikna etmek için planı belli
18:50
Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı
Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma imzalandı
18:35
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine Vahap Seçer seçildi
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
18:15
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
18:11
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
18:03
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
17:55
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 14:04:23. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara 66 Yıl Hapis Cezası İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.