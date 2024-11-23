Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcılara Dikkat!

Dolandırıcılara Dikkat!

Trafik kazasında dolandırıcılık uyarısı: Hasar danışmanlığı adı altında vekaletle para alıyorlar.

23.11.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik kazalarında hasar danışmanlık şirketi adı altında vatandaşların tazminat bahanesiyle dolandırılmasına ilişkin Avukat Taha Ekinci uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda artan araç kullanımı ve mevsim etkisiyle birlikte araç kazaları da çoğalmaya başladı. Araçların maddi hasar boyutu da yaşanan kazaların ardından dolandırıcıları harekete geçirdi. Gerçekleşen kazanın ardından kendilerini hasar danışmanlık şirketi olarak tanıtan dolandırıcılar, vatandaşlara tazminat hakları olduğunu belirtiyor. Bu yöntemle vatandaşlardan noter onaylı vekalet alan dolandırıcılar, daha sonra işlem ücreti adı altında paralarını alarak izlerini kaybettiriyorlar.

Konuya ilişkin uyarılarda bulunan avukat Taha Ekici, trafik kazalarında tazminat, hukuki alacakların daha çok gündeme geldiğini dile getirerek, "Değer kaybı, mahrum kalma bedeli gibi ve benzerler üzerinde yaralanma varsa, yaralanma ölüm varsa ölüm tazminatları bu kazaların ardından gündeme gelmektedir. Burada şahıs, daha doğrusu vatandaş kaza yaptıktan sonra hasar danışmanlık şirketi adı altında bazı kişiler tarafından sürekli aranmakta. Hatta bu aranma taciz boyutuna ulaşmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Sizin tazminatınızı alacağız ve sizin tarafınıza göndereceğiz' diyorlar"

Ekici, bu aranmaların genellikle kazanın hemen ertesi günü yapıldığını belirterek, "Bunları arıyorlar. Örneğin bir kaza yaptınız, değer kaybı bir tazminatı almanız gerekiyor yani hukuki olarak. Bu şahıslar arıyor ve 'sizin şu an 30 bin lira para almanız gerekiyor. Bize bugün noterden bir vekalet verirseniz biz hemen sizin tazminatınızı alacağız ve sizin tarafınıza göndereceğiz' diyorlar. Ancak öyle bir usul yok. Normal bir dava açılması lazım. Hemen bir tazminat ödemesini sigorta şirketleri zaten yapmaz. Ancak vatandaş bunu bilmediği için bu kişilerin dediklerine güveniyorlar ve bu kişilere vekalet gönderdikten sonra ise bir daha kendilerine ulaşamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Olayın dolandırıcılık olduğunu söylüyoruz ama bazı durumlarda iş işten geçmiş oluyor"

Vatandaşların genelde olayların yaşanmasının ardından dolandırıldığını anladığını kaydeden Ekici, "Bu sefer gerçekten bu işi yapması gereken avukatlara yani bizlere geliyorlar. Biz de zaten bu olayın bir dolandırıcılık olduğunu kendilerine söylüyoruz ama bazı durumlarda iş işten geçmiş oluyor. Çünkü sigorta, hasar danışmanlık şirketleri burada kişilerden bazı durumlarda yani bir yaralanma varsa hastaneye kadar gidiyorlar, ölüm varsa cenazeye kadar geliyorlar ve kendilerinde o an sağlıklı düşünemedikleri için imzalar alıyorlar ve artık iş işten geçmiş oluyor" şeklinde konuştu.

"Kaza yapan vatandaşları hasar danışmanlık şirketi adı altında dolandırıyorlar"

Ekici, bu tür olaylarla haftada ortalama iki ve üç defa karşılaştıklarını söyleyerek, "Sadece bizim ofise gelenlerden bahsediyorum. Müvekkiller geliyor. Durum aynen şöyle gerçekleşiyor; Kaza yapıyorlar, bir maddi hasar oluyor veya bir yaralanma oluyor veya bir ölüm oluyor. O an sağlıklı düşünemiyorlar. Ertesi gün tabii bunlar hasar danışmanlık şirketi bunu biliyorlar ve tam olarak dolandırıcılık yapıyorlar. Kendilerini arıyorlar ve hemen orada işi bağlamaya çalışıyorlar. Acele ettiriyorlar, hemen notere gönderiyorlar, vekaleti alıyorlar veya cenazeye gidiyorlar, imzalıyorlar, noteri yanlarına götürüyorlar. Böyle durumlar yaşanıyor. Bundan sonrasında da zaten müvekkiller bizim ofisimize geliyor ve durumu anlatıyorlar. Bazı durumlarda artık geç oluyor ancak bazı durumlarda müdahale edebiliyoruz. Genelde işlemler böyle oluyor" diye konuştu.

"3 ay öncesine kadar 'kaza yapmışsınız, sizin alacak paranız var. Bize vekalet verirseniz alabiliriz' diye arandım"

Aynı olayı kendisinin de yaşadığını işaret eden Ekici, "Ben de 2 sene önce bir kaza yaptım. Sürekli arandım. Hatta 3 ay öncesine kadar dahi böyle bir kaza yapmışsınız. Sizin alacak paranız var. Bize vekalet verirseniz alabiliriz diyorlar ki ben kendi işimi zaten halletmiştim" bilgisini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Dolandırıcılık, 3-sayfa, Ekonomi, Ekinci, trafik, Güncel, Hukuk, Noter, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:26:30. #1.13#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.