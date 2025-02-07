Dolandırıcılara 'Evet' Dedi, 570 Bin Lira Kayıp - Son Dakika
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Dolandırıcılara 'Evet' Dedi, 570 Bin Lira Kayıp

80 yaşındaki Halis Eren, telefonda 'Evet' diyerek dolandırıcılara 570 bin lirasını kaptırdı.

07.02.2025 23:13
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"Evet" cevabıyla dolandırıcıların ağına düştü, 570 bin liradan oldu

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Halis Eren, telefonda verdiği "Evet" cevabı ile dolandırıcılara toplam 570 bin lirasını kaptırdı. Bir gece yarısı adına açılan bir hesap üzerinden yüzbinlerce lira çekildiğini ve bu borcun banka tarafından kendisine fatura edildiğini ileri süren Eren, olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, bu süreçte de telefon dolandırıcıları tarafından da dolandırıldığını kaydetti.

"Gece yarısı adıma hesap açıldı, 550 bin lira kredi çekildi!"

Başından geçenleri anlatan emekli diş hekimi Halis Eren, uzun yıllardır çalıştığı banka hesabı üzerinden dolandırıldığını anlatarak "Uzun yıllardır bir bankayla çalışıyorum. Ancak Kasım ayının 12'sinde, gece saat 01.00'de adıma bir hesap açılmış. Aynı saatte 550 bin lira kredi çekilerek, bir de kredi kartı çıkarılmış. Gece yarısı saat 01.00'de kredi kartı hesabından 5 bin lira, 02.11'de 5 bin lira, 01.20'de 5 bin lira ve 01.42'de bir kez daha 5 bin lira çekilmiş. Banka, bu parayı ödemediği gibi, hesabımda bulunan 20 bin lirayı da bu borca tahsil etti" dedi.

"Banka detay vermedi, savcılığa başvurdum"

Olayın ardından bankaya giderek yetkililerle görüşen Eren, "Dokümanlarımı aldılar ancak 'Bilgi veremiyoruz' diyerek detaylı açıklama yapmadılar. Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundum ve şu anda sürecin sonucunu bekliyorum" diye konuştu.

Eren, soruşturma devam ederken 9 Aralık'ta 20 bin lira, 20 Aralık'ta 91 bin lira ve bu ayın 7'sinde 13 bin 500 liralık bir ödeme daha geldiğini belirterek "Ancak bu işlemlerde ne bir imzam var ne bir onayım ne de bir irtibatım. Her şey, benim uyuduğum gece yarısı gerçekleşmiş. Kredi kartı talebim olmamış, kredi istememişim. Hatta gece saat 02.00'de Dubai'de alışveriş yapılmış. Buna rağmen banka benden bu parayı ödememi istiyor" ifadelerini kullandı.

"Telefon dolandırıcıları 'Evet' dedirterek sahte onay aldı"

Olayın başka bir boyutunun da telefon dolandırıcılığı olduğunu söyleyen Eren, "Telefonum çaldı. Arayan kişi, 'Ben Eynesil İlçe Emniyet Müdürü Halis Eren'le mi görüşüyorum?' diye sordu. O an duraksamadan 'Evet' dedim. Ardından, 'Ören Beldesi yol sapağında bulunan alışveriş marketinin üzerinde mi oturuyorsunuz?' diye sordu. Yine 'Evet' dedim. Ancak o an şüphelendim ve 'Siz kimsiniz?' diye sordum. İsmini söyleyemeyince tepki gösterdim ve telefon kapandı" şeklinde konuştu.

Eren, ağızdan çıkan "evet" kelimesinin montajla kesip yapıştırarak sahte onaylar oluşturabildiklerine dikkat çekerek "Sonradan fark ettim ki, bu dolandırıcılar ağızdan çıkan 'evet' kelimelerini istedikleri yerlerde kesip yapıştırarak kullanabiliyorlar. Örneğin, '550 bin lira kredi çektiniz, kabul ediyor musunuz?' sorusuna verdiğim 'evet' yanıtı gibi sahte bir onay oluşturabiliyorlar" dedi.

"Herkesi uyarıyorum: bilinmeyen numaralara 'Evet' demeyin!"

Halis Eren, yaşadığı bu olayın ardından herkesi dikkatli olmaları konusunda uyararak "Gelen bilinmeyen numaralardan arandığınızda kesinlikle 'Evet' demeyin! Özellikle soru sorulduğunda, doğrudan onay niteliğinde kelimeler kullanmamaya dikkat edin. Çünkü benim başıma gelen gibi, sizin de ağzınızdan çıkan 'evet' kelimesini kötüye kullanabilirler" açıklamasında bulundu.

Mahkeme süreci devam ediyor

Eren, olayın İzmir'de tatildeyken gerçekleşmesi nedeniyle İzmir'deki savcılığa başvurduğunu hatırlatarak "Savcılık, karakolda ifade vermemi istedi. İfademi verdikten sonra 'Git, biz araştırıp sana bilgi vereceğiz' dediler. Şimdi mahkeme sonucunu bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Eynesil, Giresun, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Yaşam, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılara 'Evet' Dedi, 570 Bin Lira Kayıp - Son Dakika

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