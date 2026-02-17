Dolandırıcılara Operasyon: 17 Gözaltı

Yüksek kar vaadiyle devre mülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, devre mülk sahiplerine yüksek kar vaadiyle paravan şirketler üzerinden yabancılara satış taahhüdünde bulundukları ve satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep ettikleri, ancak herhangi bir satış işlemini gerçekleştirmedikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir pazarlama firması aracılığıyla devremülk sahibi olan şahıslara ait tapuların, yabancı kişilere yüksek karla satılacağı vaadinde bulunan bir şebeke tespit etti. Dolandırıcılık şebekesinin, satışı yapılacağı iddia edilen taşınmazlar için "reklam gideri" adı altında ücret talep ettikleri, ancak herhangi bir satış işlemini gerçekleştirmedikleri belirlendi.

Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye illerinde belirlenen adreslere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - İSTANBUL