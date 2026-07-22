Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme faaliyeti düzenledi.

Erzincan Dörtyol Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, toplam 120 vatandaşa telefon, SMS, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler, şüpheli durumlarla karşılaşıldığında dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak vatandaşların alabileceği önlemler konusunda bilgilendirmede bulundu. Faaliyet kapsamında ayrıca dolandırıcılık yöntemlerine karşı hazırlanan bilgilendirici broşürler de vatandaşlara dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şüpheli arama ve mesajlara itibar etmemeleri, kişisel ve banka bilgilerini kimseyle paylaşmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi. - ERZİNCAN