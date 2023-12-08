Dolandırıcılık Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında, Erzan'ın 'Diba' ismiyle kaydettiği kişiyle yazışmaları ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda yer alan yazışmalarda Erzan'ın "Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor. Biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti. Bir de onu çözmem gerekiyor şimdi" ifadeleri yer aldı.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Erzan'dan ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarlar üzerinde yapılan inceleme sonucu oluşturulan bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespit edilen yazışmalara ve ses kaydı çözümlerine yer verildi. 29 Ekim 2023 tarihli bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın 'Diba' isimli bir kullanıcıyla 11 Ocak ve 12 Ocak tarihli yazışmaları yer aldı.
"Bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim"
Erzan'ın 'Diba' diye kaydettiği kişiyle yazışmaları şu şekilde:
Seçil Erzan: "Abla"Diba: "Ne oldu niye bozuksun. Müsait olunca yaz bana, ben duadayım"
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