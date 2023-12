Dolandırıcılık Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın davasında, Erzan'ın 'Diba' ismiyle kaydettiği kişiyle yazışmaları ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda yer alan yazışmalarda Erzan'ın "Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor. Biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti. Bir de onu çözmem gerekiyor şimdi" ifadeleri yer aldı.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Erzan'dan ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarlar üzerinde yapılan inceleme sonucu oluşturulan bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespit edilen yazışmalara ve ses kaydı çözümlerine yer verildi. 29 Ekim 2023 tarihli bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın 'Diba' isimli bir kullanıcıyla 11 Ocak ve 12 Ocak tarihli yazışmaları yer aldı.

"Bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim"

Erzan'ın 'Diba' diye kaydettiği kişiyle yazışmaları şu şekilde:

Seçil Erzan: "Abla"

Diba: "Ne oldu niye bozuksun. Müsait olunca yaz bana, ben duadayım"Seçil Erzan: "Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor. Biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim. Onlar da fark etti. Bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli, bu işlerle bağlantılı. Oradan da bir sorun çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık"Diba: "Allah'ım zorunu kolaya çevirsin inşallah, hayırlısıyla sonlandırsın. Tamam canım benim, bu akşam ona da okuyalım. Ben elimden geleni yapacağım sen merak etme. İnşallah bunu da atlatacağız. Canım yanmıyor, benim canım acımıyorsa bir şey olmaz inşallah kızım. Yine de Allah bilir, takdir ilahinindir. Olmayacak diye düşünüyorum. Cuma günü de duan var, inşallah dualarda buluşuruz"Seçil Erzan: "Allah razı olsun ablacım. Yarın sana 60 bin TL göndereceğim. Yardım et bana abla, iyice karışmasın ortalık""Ablam dua et"Konuşmanın devamında ertesi gün Diba'nın Erzan'a yeniden mesaj attığı ve şu şekilde konuşmaların geçtiği görüldü:Diba: "Kızım nasılsın? Üstlerinden sorun var mı? Bana yaz, bütün gece okundu. Bugün de Kur'an'da adını zikrederek dua ettik. Allah'ım kabul etsin inşallah"Seçil Erzan: "Allah'ım kabul etsin. Ben aynıyım abla"Diba: "Sen dimdik, gümbür gümbür ayakta dur ve kimseye taviz verme. Allah'ın izniyle inşallah adım adım yanındayım. Her şey hallolacak"Seçil Erzan: "Ablam dua et"Diba: "Duadayım"20 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. - İSTANBUL