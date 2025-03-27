Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Seydişehir'de yaşlı çifti dolandırmaya çalışan kuryesi, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

27.03.2025 15:42
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İstanbul- Seydişehir dolandırıcılık hattı adliyede bitti

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşlı karı kocayı yaklaşık 1 milyon 500 bin TL dolandırmaya çalışan dolandırıcıların kuryesi, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar K.T. ve N.T. çiftini arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırmak istedi. Kendisinde o kadar para ve altın olmadığını söyleyen K.T., eşinin telefonundan kızını arayarak altınlarını istedi. Durumdan şüphelenen yaşlı çiftin kızları ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ailesinin dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve ulaşarak yaşlı çift ile görüştü. Bu sırada tekrar arayan dolandırıcılara yaklaşık 1.5 milyon değerinde döviz, altın ve bilezik verileceği söylendi. Daha sonra İstanbul'dan geldiği ve ilçede beklediği öğrenilen dolandırıcıların kuryesi E.U.B.buluşma noktasına geldi. Şüpheli para ve altınları aldığı sırada suç üstü yapılarak ekiplerce yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.U.B., Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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