Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs Bilecik\'te yakalandı

Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs Bilecik'te yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bilecik'te 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?