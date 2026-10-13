Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs Bilecik'te yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs Bilecik'te yakalandı

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Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs Bilecik\'te yakalandı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gözaltı işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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