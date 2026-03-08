Dolandırıcılık Uyarısı: Hattım Kopyalandı - Son Dakika
Dolandırıcılık Uyarısı: Hattım Kopyalandı

Dolandırıcılık Uyarısı: Hattım Kopyalandı
08.03.2026 22:11
Gazipaşa'da telefon hattı kopyalanan Sezer Sarı, dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde telefon hattının kopyalandığını iddia eden bir vatandaş dolandırıcılık olayının mağduru oldu. Kendi adına açılan WhatsApp hesabı üzerinden arkadaşlarından para istendiğini belirten Sezer Sarı, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın" diyerek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Gazipaşa'da yaşayan Sezer Sarı, son dönemde yaygınlaşan yeni bir dolandırıcılık yönteminin mağduru oldu. Normal bir telefon görüşmesiyle başlayan sürecin kısa sürede dolandırıcılığa dönüştüğünü söyleyen Sarı, yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre kendisini arayan kişiler, Tivibu kurulumu için talep oluşturulduğunu belirterek kendisinden bilgi almak istediklerini söyledi. Ancak Sarı, böyle bir talebi olmadığını belirterek durumu kabul etmedi. Görüşme sırasında Türk Telekom üzerinden telefonuna bir onay kodu geldiğini belirten Sezer Sarı, daha sonra hattının kopyalandığını öğrendiğini söyledi.

Arkadaşlarından para talebinde bulunulmuş

Hattın kopyalanmasının ardından dolandırıcıların kendi adına yeni bir WhatsApp hesabı oluşturduklarını söyleyen Sarı, bu süreçte telefonunun sürekli meşgul çaldığını ve arama kısıtlamasına alındığını fark ettiğini, bu nedenle gelen aramaları cevaplayamadığını belirtti. Sarı, dolandırıcıların WhatsApp üzerinden telefon rehberinde bulunan kişilere mesaj gönderdiği ve acil nakit ihtiyacı olduğu belirtilerek para talebinde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Bazı arkadaşlarının bu mesajları gerçek zannederek farklı miktarlarda kendilerine gönderilen IBAN'a para gönderdiklerini belirten Sarı, yaşanan durumun kendisini oldukça zor durumda bıraktığını dile getirdi.

"Benim canım yandı, başkasınınki yanmasın"

Dolandırıcıların mesajlarda kendi adını kullanmadığını, ancak aynı soyadı taşıyan yeğeni ve amcasının isimlerini kullanarak güven sağlamaya çalıştıklarını da ifade eden Sarı, durumu fark eder etmez yetkililere giderek şikayetçi olduğunu belirtti. Benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara şu uyarıda bulanan Sarı, "Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Tanımadığınız kişilerden gelen aramalara dikkat edin. Telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Böyle durumlarda hemen operatörünüzle ve emniyetle iletişime geçin" dedi.

Yetkililer ise son dönemde telefon hattı kopyalama ve WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesi yöntemiyle yapılan dolandırıcılık vakalarında artış yaşandığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Gazipaşa, Antalya, Son Dakika

