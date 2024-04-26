Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi

Nihal Candan, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanmıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği iddia ediliyor. Anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu belirtiliyor.

26.04.2024 13:42
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Nihal Candan'ın anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu iddia edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika

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