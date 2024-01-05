 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dolandırıcılık yapan kadını dükkanına kapatıp, polise ihbarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılık yapan kadını dükkanına kapatıp, polise ihbarda bulundu

Arnavutköy'de bir kuaför, zor durumda olduğunu iddia ederek para isteyen kadını takip ederek dolandırıcılık yaparken yakaladı. Kadını dükkanına götürerek polise ihbarda bulunan kuaför, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadın, kendini tokatlayarak yaptıklarını itiraf etti. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek kadını gözaltına aldı.

Dolandırıcılık yapan kadını dükkanına kapatıp, polise ihbarda bulundu
05.01.2024 - 22:48,
Abone Ol

"Zor durumdayım" diyerek dolandırıcılık yaptı, kendini tokatlayarak itiraf etti: O anlar kamerada

Dolandırıcılık yapan kadını dükkanına kapatıp, polise ihbarda bulundu

İSTANBUL - Arnavutköy 'de iddiaya göre, bir kuaför; dolaştığı binalardan ve yoldan geçen sürücülerden zor durumda olduğunu iddia ederek para isteyen kadını takip etti. Kuaför, kadını yine bir vatandaşı dolandırdığı esnada görünce dükkanına götürerek polise ihbarda bulundu. Polisi beklerken kadının kendini tokatlayarak yaptıklarını itiraf ettiği anlar, kuaförün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kadın, rastgele binalardaki zillere basıp ve yoldan geçen araçları durdurarak oradakilere yolda kaldığını söyledi. Zor durumda olduğunu öne sürerek para isteyen kadını mahalledeki bir kuaför uzun süre takip etti. Kadını yine başka bir vatandaşa yardıma ihtiyacı olduğunu anlatırken gören kuaför, dükkanına götürerek polise ihbarda bulundu. Kadının dükkandan çıkmasını engelleyen kuaför, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde kadının, dolandırıcılık yaptığını kendini tokatlayarak itiraf ettiği ve "Çocuklarımın üzerine yemin ederim yapmayacağım. Beni öldürürler. Eşim beni boşar" dediği görüldü. İhbar üzerine dükkana polis ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin yakalanan kadının, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kuaför, Dolandırıcılık, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık yapan kadını dükkanına kapatıp, polise ihbarda bulundu - Son Dakika


22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16
Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı

Son Dakika
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:39 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a İstanbul'da soğuk karşılama
19:38 Ayhan Bora Kaplan soruşturması tamamlandı: İddianame ağır ceza mahkemesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:25:28. #1.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık yapan kadını dükkanına kapatıp, polise ihbarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement