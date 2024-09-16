Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Domaniç\'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

16.09.2024 11:35
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Domaniç- Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Murat Kuzu yönetimindeki 43 YB 712 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.T. idaresindeki 40 ABG 363 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 46 yaşındaki Murat Kuzu hayatını kaybederken, A.T. isimli sürücü de yaralandı.

Yaralı sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Domaniç'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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