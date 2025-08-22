Domaniç\'teki Anız Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca beldesi Selim Dede mevkiinde çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangına, bölge halkının ihbarı üzerine Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Domaniç ve Çukurca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın alanında soğutma çalışmaları sürerken, Domaniç Jandarma Komutanlığı ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA