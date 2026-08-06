Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşanan feci olayda, domuz nöbeti tutan bir kişi, karaltıyı domuz sanarak kendi babasını vurarak ölümüne sebep oldu.

İNCİR BAHÇESİNDE NÖBET

Olay, ilçeye bağlı Kazandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 70 yaşındaki K.D., kendisine ait incir bahçesini korumak amacıyla 37 yaşındaki oğlu C.D. ile birlikte gece saatlerinde domuz nöbeti tutmaya başladı.

Nöbet sırasında tuvalet ihtiyacını karşılamak için yanlarından kısa süreliğine ayrılan yaşlı adam, bir süre sonra bahçeye geri döndü. Karanlıkta gelen ses ve karaltıyı domuz zanneden oğlu C.D., tüfeğini ateşledi. Babasını vurduğunu anlayan oğul, durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan K.D., olay yerine hızla sevk edilen ambulansla Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaşlı adam, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adam, Hisar Mahallesi'nde düzenlenen cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.

BABASINI VURAN OĞUL TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.D., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.