Dönerci cinayetinde kargaşa: \'Ne bakıyorsun?\' tartışması

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Dönerci cinayeti 'Ne bakıyorsun?' tartışmasından çıkmış

ADANA - Adana'da gece dönercisi işleten şahsı öldüren şüpheli 17 yaşında genç çıkarken cinayetin, 'Ne bakıyorsun?' tartışmasından işlendiği belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Şubat günü saat 00.30 sıralarında Seyhan İlçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A. E. E. gece dönercisinin önünde beklediği sırada bir çalışanın "Ne bakıyorsun" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.E.E. belinden tabancasını çıkartıp, hedef gözetmeksizin işyerine ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda işletme sahibi Fevzi Güçlü karnından vurularak yere yığıldı. Bu sırada A.E.E. kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devler Hastanesine kaldırılan Fevzi Güçlü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu A.E.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin A.E.E.'nin kaçtığı adresi belirledi. A.E.E. saklandığı evde yakalandı.

"Ne bakıyorsun dediği için ateş açmış"

Emniyette sorguya alınan A.E.E, "Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri 'Ne bakıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.