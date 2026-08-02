Dönerci Saldırısı: Motokurye Yaralandı

Antalya'da sipariş almaya gittiği dönercide çıkan tartışmada işletme sahibinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan motokurye yaralandı. Motokuryenin kopma derecesine gelen 2 parmağı dikilirken, işletme sahibi gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir firmada motokurye olarak çalışan Semih Sungur, sistemden düşen siparişi almak için cadde üzerinde ki dönerciye gitti. Dönercinin siparişin henüz hazır olmadığını söylemesi üzerine beklemeye başlayan Sungur, bir süre sonra siparişin durumunu sordu. Sungur ile A.Ş. arasında tartışma kısa sürede büyürken, iddiaya göre A.Ş., Sungur'a küfrederek, döner bıçağıyla saldırdı.

Döner bıçağı ile saldırdı iddiası

A.Ş.'nin döner bıçağı ile saldırısından kendini sandalye ile korumak isteyen Sungur'un sağ elindeki 2 parmağı kesilirken, kırılan döner bıçağı ile saldırısını sürdürürken motokurye omuz ve bacağından da yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve olay yerine polis ekiplerinin çağrılmasının ardından Sungur ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşletme sahibi A.Ş. ise adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Parmakları mikrocerrahi ile dikildi

Sungur, Antalya Şehir Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından kopma derecesinde kesilen parmaklarına mikrocerrahi uygulanması amacıyla Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan Sungur, ameliyatın ardından taburcu edilirken, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Siparişin sisteme düşmesinin ardından uzun süre geçtiği için hazır olup olmadığını sormasının ardından tartışmanın çıktığını belirten Sungur, "İçerideki şahıs beni tersledi. 'Hazırlıyoruz işte, beklemek istemiyorsan git, başka kurye gelsin' dedi. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı" dedi.

"Biz ekmek peşinde koşan insanlarız"

Çıkar tartışmada şahsın küfür etmeye başladığını ve ardından döner bıçağı ile kendisine saldırdığını söyleyen Semih Sungur, "Küfür etmeye başladı, döner bıçağıyla bana saldırdı. Sağ elimin avuç içinden itibaren 2 parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omzuma ve bacağıma sapladı. Çevredekiler bizi ayırdı. Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu sadece benim şahsıma değil, bütün kurye arkadaşlarıma yapılmış bir saldırıdır ve hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam" ifadelerini kullandı.