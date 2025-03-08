Donetsk'te Saldırılarda Can Kaybı 20'ye Yükseldi - Son Dakika
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Donetsk'te Saldırılarda Can Kaybı 20'ye Yükseldi

Rus ordusunun Donetsk ve Harkov'daki saldırılarında toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

08.03.2025 17:05
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Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20'ye yükseldi.

Rus ordusunun gece saatlerinde doğudaki Donetsk bölgesinde yer alan Dobropillia kasabasını balistik füzeyle hedef aldığı saldırıda bilanço arttı. Donetsk Valisi Vadym Filashkin yaptığı açıklamada 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 8 kişinin daha yaralandığını aktardı. Filashkin, çok sayıda ev, dükkan, idari bina ve doğal gaz boru hattının hasar gördüğünü belirtti. Donetsk'te can kaybı 17'ye, yaralı sayısı 38'e yükseldi.

Rusya'nın gece saatlerinde insansız hava aracı ile sivillerin yaşadığı bir binayı vurduğu Harkov'a bağlı Bogodukhiv kentindeki 3 can kaybıyla birlikte saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ile "barışı hızlandırmak" için çalıştığını söylemesinin ardından geldi. - DONETSK

Kaynak: İHA

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