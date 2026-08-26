Dörtdivan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Dörtdivan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Dörtdivan\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yol kenarındaki anız yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yol kenarında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Dörtdivan merkezine bağlı Hacetler Mahallesi yolu üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri ve yükselen dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin başarılı çalışması sonucu tamamen söndürülen alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Dörtdivan, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dörtdivan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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