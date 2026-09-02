Dörtyol'da 2 katlı müstakil evde yangın çıktı, ekipler alevlere hızlı müdahale etti
Hatay Dörtyol'da bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Kuzuculu Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında ev zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi. Yangının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ev zarar gördü.
Kaynak: İHA
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