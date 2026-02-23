Dörtyol\'da 3 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda hapis cezaları nedeniyle yakalanan 3 kişi adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl hapis cezasıyla aranan T.S., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.A. ile ruhsatsız ateşli silahlara mermileri satın alma, taşıma, hükümlü veya tutuklunun cebir ve tehdit kullanarak kaçması suçundan 6 ay hapis cezasıyla aranan İ.K. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY