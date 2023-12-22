Dörtyol\'da Bin 840 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çuval içerisinde bin 840 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilköy Mahallesi'nde ellerinde çuvallarla yürüyen A.K.'den şüphelendi. A.K.'yi durduran polis yapılan üst aramasında ve çuvalların içerisinde, bin 840 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

A.K. gözaltına alındı. - HATAY