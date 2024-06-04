Dörtyol'da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolun karşısına bisikletiyle geçmek isteyen çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kazada çocuğun bisikletiyle birlikte havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerine bulunan orta refüjden bisikletiyle karşıya geçmek isteyen kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Kazada çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğa aracın çarptığı ve bisikletiyle havaya uçtuğu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY