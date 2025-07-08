Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işlediği hırsızlık suçu nedeniyle hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıs tutuklandı.
Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.A. adlı şahıs yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Dörtyol'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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