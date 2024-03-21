Dörtyol\'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 50 Paket Sigara ve 170 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Dörtyol ilçesinde bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ile 170 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Dörtyol Yeşilköy mahallesinde belirlenen bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ve 170 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli A.K. hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY