Dörtyol'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 50 Paket Sigara ve 170 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Dörtyol'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 50 Paket Sigara ve 170 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Dörtyol\'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 50 Paket Sigara ve 170 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ile 170 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

21.03.2024 16:18  Güncelleme: 16:22
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Dörtyol ilçesinde bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ile 170 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Dörtyol Yeşilköy mahallesinde belirlenen bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ve 170 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli A.K. hakkında yasal işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 50 Paket Sigara ve 170 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 50 Paket Sigara ve 170 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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