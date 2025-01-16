Dörtyol'da Kaçak Telefon Aksesuarlarına Operasyon - Son Dakika
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Dörtyol'da Kaçak Telefon Aksesuarlarına Operasyon

Dörtyol\'da Kaçak Telefon Aksesuarlarına Operasyon

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurulan araçta 494 kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi.

16.01.2025 14:21
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 494 adet çeşitli telefon aksesuarı, 4 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Dörtyol ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 299 adet telefon şarj adaptörü, 182 adet telefon USB şarj kablosu, 13 adet telefon kulaklığı, 3 adet müzik çalar, 1 adet projektör ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.T. hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da Kaçak Telefon Aksesuarlarına Operasyon - Son Dakika

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