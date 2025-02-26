Dörtyol\'da Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Payas - Dörtyol kara yolu Özerli Mahallesi mevkisinde yaşandı. S.D. idaresindeki 02 HT 466 plakalı Volkswagen marka otomobil, Durmuş Küçük idaresindeki 31 V 0978 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 67 yaşındaki Durmuş Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - HATAY