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Dörtyol'da PVC malzemeleri olan depoda yangın çıktı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde PVC malzemeleri olan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir depoda yangın meydana geldi. PVC kapı ve pencere malzemeleri olan depoda, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depoda çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Depoda çıkan yangından dolayı maddi hasar oluştu.