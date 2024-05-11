Dörtyol'da Trafik Haftası etkinliği: Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Son Dakika
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Dörtyol'da Trafik Haftası etkinliği: Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Dörtyol\'da Trafik Haftası etkinliği: Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü işbirliğinde motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Kask ve emniyet kemeri kullanan sürücüler ise ikramlarla ödüllendirildi. Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay ve İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan'ın katıldığı etkinlikte, kasksız trafiğe çıkmanın cezası ve kask kullanmanın önemi vurgulandı. Ayrıca, trafik kuralarına dikkat çekmek için yaya geçitleri kırmızı ve sarı renk ile boyandı.

11.05.2024 12:57
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü işbirliğinde motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı, kask ve emniyet kemeri kullanan sürücüler ikramlarla ödüllendirildi.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay'ında katıldığı etkinlikte konuşan İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan, kasksız trafiğe çıkmanın 690 lira cezası olduğunu bunun da ötesinde kask kullanmanın hayat kurtardığını belirterek "motosiklet kazasında vatandaşlarımızı kaybetmek istemiyoruz, kasksız trafiğe çıkmayın" diyerek motosiklet sürücülerini uyardı. Programa katılan Kaymakam Altay ve Emniyet Müdürü Kalkan trafik kuralarına dikkat çekmek için yaya geçitlerini kırmızı ve sarı renk ile boyama yaptı. Yapılan kontrollerde kask takan motosiklet ve emniyet kemeri takan araç sürücüleri ise çeşitli ikramlıklar ile ödüllendirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da Trafik Haftası etkinliği: Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol'da Trafik Haftası etkinliği: Motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Son Dakika
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